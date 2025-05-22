Россия окончательно потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи

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Россия официально переместилась на вторую строчку в общем медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это произошло после решения Федерального суда Швейцарии, отклонившего последнюю апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова о лишении олимпийских наград, пишет ТАСС.

Теперь на первом месте находится сборная Норвегии, которая завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Команда РФ имеет 10 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей, а на третьем месте расположилась сборная Канады, у которой по 10 золотых и серебряных наград, а также 5 бронзовых.

Устюгов получил золотую и бронзовую медали на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также золото на Олимпиаде в Сочи. Позднее спортсмен был обвинен в нарушении антидопинговых правил. Биатлонист подавал апелляцию, но Спортивный арбитражный суд отклонил ее.

Суд в Швейцарии подтвердил решение предыдущего органа и, таким образом, аннулировал все результаты Устюгова в период с января 2010 года до конца сезона 2013/2014. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

