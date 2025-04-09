В МОК заявили, что работа над возвращением российских спортсменов идет гладко

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Возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям идет гладко. Об этом заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл, передает РИА Новости.

Макконнелл прокомментировал ситуацию с нейтрализацией атлетов словами, что МОК следует примеру Олимпиады в Париже, где возвращение россиян прошло без проблем. Он подчеркнул, что в настоящее время растет число летних федераций, допускающих участников из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе.

"Наша позиция остается прежней с начала 2023 года – МОК по требованию атлетов и акционеров установил рекомендованные протоколы возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, наш фундаментальный принцип – атлеты не должны страдать от действий правительств. После принятия наших решений возвращение идет гладко и без каких-либо проблем", – подчеркнул спортдиректор комитета.

Ранее стало известно, что российские спортсмены, которые получили нейтральный статус, отказались участвовать в ближайших турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Причиной решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета федерации в допуске на соревнования гимнастам и гимнасткам из России.

Тогда же президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров заявил, что с уважением и пониманием отнесся к решению спортсменов. Он отметил, что Россия будет и дальше оказывать поддержку и защищать интересы своих спортсменов.