МОК утвердил бокс в программе Олимпиады в 2028 году

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Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр в 2028 году. Соревнования пройдут под эгидой World Boxing, передает ТАСС.

Решение было принято единогласно.

МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне, в конце февраля. Она стала заменой Международной ассоциации бокса (IBA), которая была исключена из олимпийского движения в июне 2023 года.

После начала спецоперации МОК запретил IBA проводить квалификационные соревнования к Олимпиаде 2024 года. При этом IBA разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.

В свою очередь, Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и некоторых других стран в знак протеста вышли из IBA и создали новую организацию под названием World Boxing.

