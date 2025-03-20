20 марта, 12:29Спорт
МОК утвердил бокс в программе Олимпиады в 2028 году
Фото: depositphotos/HeyingPhoto
Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр в 2028 году. Соревнования пройдут под эгидой World Boxing, передает ТАСС.
Решение было принято единогласно.
МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне, в конце февраля. Она стала заменой Международной ассоциации бокса (IBA), которая была исключена из олимпийского движения в июне 2023 года.
После начала спецоперации МОК запретил IBA проводить квалификационные соревнования к Олимпиаде 2024 года. При этом IBA разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.
В свою очередь, Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и некоторых других стран в знак протеста вышли из IBA и создали новую организацию под названием World Boxing.
Выборы президента МОК пройдут в Греции 20 марта