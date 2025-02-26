Фото: depositphotos/SergeyNivens

Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

После начала спецоперации МОК запретил Международной ассоциации (IBA) бокса проводить квалификационные соревнования к Олимпиаде 2024 года.

При этом IBA разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. Как объяснили в ассоциации, политика не должна иметь никакого влияния на спорт, поэтому на состязаниях будет обеспечено равенство по отношению к участникам и официальным представителям государств.

В свою очередь, Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и некоторых других стран в знак протеста вышли из IBA и создали новую организацию под названием World Boxing.

В июне 2023 года сессия МОК исключила IBA из олимпийского движения, поскольку федерация не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. В октябре того же года президент МОК Томас Бах указал на невозможность восстановления организации, а в июле 2024 года комитет исключил IBA из списка признанных международных федераций.

