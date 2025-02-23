Россиянин Дмитрий Бивол завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боксер Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг. Об этом сообщает ТАСС.

В 12-раундовом бою, состоявшемся в Эр-Рияде, он одержал победу над своим соотечественником Артуром Бетербиевым по решению судей. Теперь в активе 34-летнего Бивола 24 победы (12 из них нокаутом) и 1 поражение. У 40-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) и 1 поражение.

Таким образом Бивол взял реванш у Бетербиева.

В октябре прошлого года Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в весовой категории до 79,38 килограмма, победив Бивола по результатам 12-раундового поединка в Эр-Рияде раздельным решением судей.