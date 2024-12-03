Умер бывший чемпион мира по боксу мексиканец Исраэль Васкес

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Бывший чемпион мира по боксу во второй легчайшей весовой категории мексиканец Исраэль Васкес ушел из жизни на 47-м году жизни. Об этом в соцсети X написал президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

"Спасибо тебе, Исраэль, за множество прекрасных воспоминаний, которые ты подарил нам своими действиями на ринге, но самое главное – за его пределами. Теперь ты вечен. Покойся с миром", – говорится в сообщении Сулеймана.

По данным издания Mirror, боксер скончался после продолжительной борьбы с раком.

Васкес родился 25 декабря 1977 года в Мехико. Боксер дебютировал в марте 1995 года и за свою карьеру успел провести 49 боев, одержав из них 44 победы (32 нокаутом). Профессиональную карьеру он завершил в 2010 году.