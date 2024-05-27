Умер двукратный чемпион NBA Билл Уолтон

Фото: ТАСС/ABACA/Hahn Lionel

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), член Зала славы баскетбола Билл Уолтон скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщается на странице NBA в социальной сети Х.

Уолтон умер после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, сказано в сообщении.

В период игровой карьеры баскетболист выступал за такие клубы, как "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Лос-Анджелес Клипперс" и "Бостон Селтикс". Уолтон дважды принимал участие в Матче всех звезд. В 1993 году он был принят в Зал славы баскетбола.