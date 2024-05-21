Умер двукратный призер чемпионата мира по футболу Карл-Хайнц Шнеллингер

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Двукратный призер чемпионата по футболу от сборной Германии Карл-Хайнц Шнеллингер умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает DPA.

Бывший спортсмен скончался в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане.

Карл-Хайнц Шнеллингер родился в 1939 году в Германии. В составе сборной ФРГ он сыграл 47 матчей. Спортсмен выступал за немецкие клубы "Кельн" и "Теннис-Боруссия", итальянские "Мантову", "Рому" и "Милан".

В составе ФРГ в 1966 году Шнеллингер стал серебряным призером чемпионата мира по футболу, в 1970 году – бронзовым призером мирового первенства.

