Тренер школы "Динамо" Кашин умер во время игры в футбол

Фото: телеграм-канал "Академия "Динамо" им. Л.И. Яшина

Детский тренер партнерской школы "Динамо" Егор Кашин умер в возрасте 23 лет во время игры в футбол. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу академии "Динамо" имени Л. И. Яшина.

Ассистент спортсмена Лева Леван рассказал, что эта новость стала не только для него сильным ударом, но и для всей школы и русского футбола. Он добавил, что Кашин был для него не просто коллегой, но и другом. По его словам, тренер был предан своему делу и отличался от многих своим профессионализмом.

"С трудом подбираю слова, чтобы выразить свою скорбь по поводу ухода из жизни Егора. Вспоминаю, как он всегда приходил на тренировки задолго до их начала, расставляя барьеры, конусы, фишки на Петровском манеже", – уточнил он.

Кроме того, Леван выразил соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Кашина.

Кашин работал со спортсменами из команды U-9. В академии "Динамо" также принесли глубокие соболезнования близким тренера.

"Наша франшиза потеряла прекрасного наставника юных ребят и друга, который был предан своему любимому делу", – подытожили в пресс-службе.

