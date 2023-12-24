Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 10:29

Происшествия

Российский боксер Родионов погиб в день похорон своей матери

Фото: vk.com/albertrodionov

Трехкратный победитель первенства РФ по боксу Альберт Родионов, который погиб в аварии, врезался в отбойник в день похорон своей матери. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на семью спортсмена.

"Альберт Родионов ночью влетел в отбойник. В тот день он похоронил свою мать, ночью разбился", – говорится в сообщении.

О смерти Родионова стало известно вечером в субботу, 23 декабря. Как уточнили в Федерации бокса России, спортсмену не было и 30 лет. У погибшего Родионова остались жена и семилетняя дочь.

Похороны боксера пройдут 24 декабря в городе Волжский. Федерация взяла на себя все расходы, она поможет семье погибшего.

Читайте также

происшествияспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика