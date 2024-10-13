Россиянин Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу

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Россиянин Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в весовой категории до 79,38 килограмма. Об этом сообщает ТАСС.

Боксер победил соотвечественника Дмитрия Бивола по итогу 12-раундового поединка в Эр-Рияде раздельным решением судей.

Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации, а также завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу. Теперь на его счету 21 победа, из которых 20 нокаутов, и ни одного поражения.

Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в своей карьере при 23 победах, из них 12 нокаутом.

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