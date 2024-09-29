Боец UFC Мойкано оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже

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Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Ренато Мойкано в нецензурной форме оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона после победы на турнире UFC Fight Night 243. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил спортсмен, президент является глобалистом.

"Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу", – сказал он.

Поединок состоялся 28 сентября в Париже. Мойкано победил техническим нокаутом: после второго раунда врачи запретили Сен-Дени продолжать бой, так как оба его глаза были закрыты из-за гематом.

Ранее СМИ сообщили, что резолюцию об отстранении президента страны Эммануэля Макрона от власти подписал 81 французский депутат. Свои подписи под документом поставили парламентарии от блока левых "Новый народный фронт". Решение о рассмотрении инициативы примет бюро нижней палаты парламента.

Между тем на парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", получившая 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами, а на третьем – "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, получившая 143 места. За ними оказались еще несколько фракций, набравшие вместе 39 мест.

