Franceinfo: 81 депутат подписал резолюцию об отстранении Макрона

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Резолюцию об отстранении президента страны Эммануэля Макрона от власти подписал 81 французский депутат. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

"Столкнувшись с отказом президента Эммануэля Макрона назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах в законодательные органы 7 июля, авторы предложенной резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президенту республики", – указано в заявлении депутатов.

Свои подписи под документом поставили парламентарии от блока левых "Новый народный фронт". Решение о рассмотрении инициативы примет бюро нижней палаты парламента. Для принятия текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, а затем за него должны проголосовать две трети депутатов из нижней палаты парламента, а затем и верхней палаты парламента.

Ранее на парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", получившая 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами, а на третьем – "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, получившая 143 места. За ними оказались еще несколько фракций, набравшие вместе 39 мест.

