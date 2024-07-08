Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в центре Парижа

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Полиция применила слезоточивый газ для пресечения беспорядков во время митинга сторонников левого "Нового народного фронта" в центре Парижа. Об этом сообщает ТАСС.

Манифестация началась после объявления предварительных итогов второго тура досрочных парламентских выборов. Митингующие стали забрасывать полицейских камнями и бутылками, а также поджигали стоящие на улице велосипеды. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Согласно предварительным итогам второго тура парламентских выборов, коалиция левых партий "Новый народный фронт" получает от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте находится коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе" – от 150 до 175 мест, на третьем месте – правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая получает 115–150 мест в парламенте.

При этом ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что утром 8 июля подаст в отставку с поста главы кабмина по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Он уточнил, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре выборов, но этого не хватило, чтобы набрать большинство мест в парламенте.

В свою очередь, кандидат в депутаты от правой партии в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини назвал альянс Макрона и левых, чтобы помешать голосованию за партию Ле Пен, недемократичным. По словам политика, фракции "Новый народный фронт" и "Вместе" не разделяют взглядов ни по одному вопросу.