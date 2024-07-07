Figaro: Макрон отказался от обращения к нации после второго тура парламентских выборов

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Президент Франции Эммануэль Макрон не обратится к населению 7 июля после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов, пишет газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным издания, в настоящее время французский лидер изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования по округам. В газете отметили, что Макрон "как гарант государственных институтов будет уважать суверенный выбор французов".

По предварительным итогам голосования второго тура парламентских выборов во Франции лидирует коалиция левых партий "Новый народный фронт". Она получает от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте идет президентская коалиция "Вместе" – от 150 до 175 мест в парламенте. Третье место предварительно занимает "Национальное объединение" – от 115 до 150 мест в парламенте.

В свою очередь, премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что утром 8 июля подаст в отставку с поста главы кабмина по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Он дополнил, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется.