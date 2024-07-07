Премьер-министр Франции Атталь заявил, что покинет свой пост

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Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что утром 8 июля подаст в отставку с поста главы кабмина по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.

Атталь уточнил, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре выборов, но этого не хватило, чтобы набрать большинство мест в парламенте. Вместе с тем премьер-министр сказал, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется.

Ранее лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон призвал президента Франции Эммануэля Макрона признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Атталя и позволить "Новому народному фронту" сформировать новый кабинет министров.

По предварительным итогам голосования на парламентских выборах во Франции лидирует "Новый народный фронт". Коалиции левых партий получает от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте идет президентская коалиция "Вместе", третье место предварительно занимает "Национальное объединение".