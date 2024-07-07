BFM TV: коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции

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Коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, на втором месте идет президентская коалиция "Вместе", третье место предварительно занимает "Национальное объединение". Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.

Согласно опубликованным предварительным итогам голосования, "Новый народный фронт" получает от 175 до 205 мест в парламенте. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона, набирает от 150 до 175 мест в парламенте. Правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получает 115–150 мест в парламенте.

При этом ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов, уточнил телеканал.

В свою очередь, лидер коалиции левых партий Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить "Новому народному фронту" сформировать новый кабинет министров. Его слова цитирует РИА Новости.

Однако президент Франции считает, что предварительные результаты парламентских выборов не показывают, кому предстоит править, передает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на окружение главы государства.

Макрон призывает к осторожности при анализе результатов выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, "и доволен тем, что центральный блок жив после семи лет пребывания у власти".

Между тем кандидат в депутаты от правой партии в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини назвал альянс Макрона и левых, чтобы помешать голосованию за партию Ле Пен недемократичным. Партии "Новый народный фронт" и "Вместе" не разделяют взглядов ни по одному вопросу и имеют противоположные позиции, утверждает политик.

В первом туре досрочных парламентских выборов во Франции с 33,4% голосов победило "Национальное объединение". За левую партию "Новый народный фронт" проголосовали 27,98% избирателей, а коалиция Макрона получила третье место и 20,76% голосов.