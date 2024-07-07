Лавров заявил, что выборы во Франции не сильно напоминают демократию

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Процесс парламентских выборов во Франции лишь отдаленно напоминает демократию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, интервью которого опубликовано в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять, их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию", – объяснил он.

По его словам, второй тур выборов необходим лишь для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. Лавров отметил, что лишь прямое голосование граждан является результатом общественного мнения.

"А этот результат известен. И если результат первого тура был бы положен в основу формирования парламента, во Франции были бы очень серьезные перемены", – заключил глава министерства иностранных дел РФ.

В первом туре досрочных парламентских выборов во Франции с 33,4% голосов победило "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен. За левую партию "Новый народный фронт" проголосовали 27,98% избирателей, а коалиция Макрона получила третье место и 20,76% голосов.

При этом эксперт Дмитрий Солонников заявлял, что президент Франции еще может изменить ситуацию на выборах, призвав выступать против правых политиков.

