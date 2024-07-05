Politico: партия Макрона вынудила его исчезнуть из поля зрения публики

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Французский президент Эммануэль Макрон не появляется на публике за пределами международных мероприятий почти две недели, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Politico.

Партию "Возрождение" беспокоит его негативный образ, который повлиял на результат парламентских выборов, поэтому они буквально сказали ему не принимать участие в предвыборной кампании. Также его фигура не попала в предвыборные буклеты.

"Он недооценил то, насколько обществу отвратительна его личность", – сказал член партии, пожелавший остаться анонимным.

В первом туре досрочных парламентских выборов во Франции с 33,4% голосов победило "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен. За левую партию "Новый народный фронт" проголосовали 27,98% избирателей, а коалиция Макрона получила третье место и 20,76% голосов.

При этом эксперт Дмитрий Солонников заявлял, что президент Франции еще может изменить ситуацию на выборах, призвав выступать против правых политиков.

