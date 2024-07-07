Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 21:28

Политика
Главная / Новости /

Политик Верзини: союз Макрона и левых, с целью помешать партии Ле Пен недемократичен

Политик заявил, что союз Макрона и левых, с целью помешать партии Ле Пен недемократичен

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Альянс президента Франции Эммануэля Макрона и левых, чтобы помешать голосованию за правую партию "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, недемократичен. Об этом заявил кандидат в депутаты от правой партии в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини.

"Они не разделяют взглядов ни по одному вопросу и имеют противоположные позиции", – цитирует политика РИА Новости.

По словам Верзини, причинами поражения Макрона на выборах в Европарламент и в Нацсобрание стали отсутствие безопасности, проблема иммиграции и потеря национальной идентичности Франции.

Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в кресле премьер-министра попытается восстановить французскую экономику, безопасность и введет меры против неконтролируемой иммиграции, подчеркнул кандидат в депутаты от правой партии.

Верзини уточнил, что Ле Пен в случае прихода к власти попробует инициировать переговоры по Украине. Она и Барделла попытаются "усадить за стол переговоров" Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и "всех наших союзников, чтобы достичь мира", утверждает политик.

"Конечно нужно продолжать поддерживать Украину. Но самое главное - это вернуться за стол переговоров", – заключил Верзини.

В первом туре досрочных парламентских выборов во Франции с 33,4% голосов победило "Национальное объединение". За левую партию "Новый народный фронт" проголосовали 27,98% избирателей, а коалиция Макрона получила третье место и 20,76% голосов.

При этом эксперт Дмитрий Солонников заявлял, что президент Франции еще может изменить ситуацию на выборах, призвав выступать против правых политиков.

Читайте также


политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика