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Альянс президента Франции Эммануэля Макрона и левых, чтобы помешать голосованию за правую партию "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, недемократичен. Об этом заявил кандидат в депутаты от правой партии в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини.

"Они не разделяют взглядов ни по одному вопросу и имеют противоположные позиции", – цитирует политика РИА Новости.

По словам Верзини, причинами поражения Макрона на выборах в Европарламент и в Нацсобрание стали отсутствие безопасности, проблема иммиграции и потеря национальной идентичности Франции.

Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в кресле премьер-министра попытается восстановить французскую экономику, безопасность и введет меры против неконтролируемой иммиграции, подчеркнул кандидат в депутаты от правой партии.

Верзини уточнил, что Ле Пен в случае прихода к власти попробует инициировать переговоры по Украине. Она и Барделла попытаются "усадить за стол переговоров" Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и "всех наших союзников, чтобы достичь мира", утверждает политик.

"Конечно нужно продолжать поддерживать Украину. Но самое главное - это вернуться за стол переговоров", – заключил Верзини.

В первом туре досрочных парламентских выборов во Франции с 33,4% голосов победило "Национальное объединение". За левую партию "Новый народный фронт" проголосовали 27,98% избирателей, а коалиция Макрона получила третье место и 20,76% голосов.

При этом эксперт Дмитрий Солонников заявлял, что президент Франции еще может изменить ситуацию на выборах, призвав выступать против правых политиков.