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Правая партия "Национальное объединение" лидирует на парламентских выборах во Франции. Она получает от 210 до 228 из 577 мест, что не дает ей абсолютного большинства, сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на первые данные экзит-полов.

В первом туре досрочных парламентских выборов во Франции с 33,4% голосов победило "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен. За левую партию "Новый народный фронт" проголосовали 27,98% избирателей, а коалиция Макрона получила третье место и 20,76% голосов.

При этом эксперт Дмитрий Солонников заявлял, что президент Франции еще может изменить ситуацию на выборах, призвав выступать против правых политиков.