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Политика

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на выборах во Франции

Фото: AP Photo/Aurelien Morissard

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на парламентских выборах во Франции, получив 182 места в Национальном собрании страны. Окончательные данные выборов опубликовало МВД Франции, пишет РИА Новости.

Второе место по результатам выборов заняла коалиция французского президента Эммануэля Макрона "Вместе", которой удалось получить 168 мест в парламенте.

Правая партия "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, оказалась на третьем месте с 143 местами в Нацсобрании Франции. Следом за ней следует партия республиканцев с 45 местами и прочие фракции, набравшие в совокупности 39 мест.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь уже заявил, что утром 8 июля подаст в отставку с поста главы кабмина по итогам второго тура парламентских выборов в стране.

В рамках первого тура парламентских выборов Франции победу одержало "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Так, граждане страны отдали правой партии 33,4% голосов. При этом коалиция Макрона оказалась на третьем месте с 20,76% голосов.

По мнению кандидата в депутаты О-де-Сена Кристофа Верзини, альянс Макрона и левых партий, который президент создал, чтобы помешать голосованию за "Национальное объединение", является недемократичным.

Второй тур досрочных парламентских выборов завершился во Франции

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