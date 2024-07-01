Le Parisien: партия Марин Ле Пен победила в первом туре выборов в парламент Франции

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Правая партия "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, и союзные силы победили в первом туре парламентских выборов во Франции. При этом президентская коалиция "Вместе за республику" оказалась на третьем месте, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на французское издание Le Parisien.

Так, граждане страны отдали "Национальному объединению" 33,4% голосов. За левую партию "Новый народный фронт" проголосовали 27,98% избирателей, что позволило ей получить второе место первого тура. На этом фоне коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона получила 20,76% голосов.

Победу правых сил в рамках выборов во Франции, за которыми последовали беспорядки на улицах, прокомментировал американский бизнесмен Илон Маск.

Своим мнением предприниматель поделился в комментариях под постом совладельца консервативного новостного сайта Trending Politics Коллина Рагга о происходящем на французских улицах. Публикацию он сопроводил видеозаписью, на кадрах которой люди разбили витрины кафе и подожгли мотоцикл, уточняет телеканал "360".

"!" – ответил на это Маск.

О результатах первого тура парламентских выборов во Франции и поражении президента США Джо Байдена в дебатах высказался также спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий подчеркнул, что результаты, к которым пришли американский и французский лидеры, неслучайны. По его мнению, граждане США и Франции делают выбор в пользу национально ориентированной политики и поддерживают развитие экономик государств, обращая внимание на необходимость поиска решения вопросов глобальной безопасности.

Володин также напомнил, что в ближайшие дни парламентские выборы состоятся в Великобритании, в преддверии которых эксперты выступают с прогнозами не в пользу правящей консервативной партии. Спикер Госдумы предрек британским политикам поражение, с которым они столкнутся впервые за 14 лет нахождения во главе государства.

"Причину им надо искать в себе. Байден, Макрон, Шольц, Сунак все сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире", – приводит слова Володина "Радио 1".

Эммануэль Макрон ранее поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе страны и найти альянсы для борьбы с партией "Национальное объединение". Предполагается, что 1 июля французский президент проведет стратегическую встречу в Елисейском дворце, в ходе которой обсудит тему выборов.

