Макрон поручил найти альянсы с оппозицией, чтобы не допустить победы партии Ле Пен

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Президент Франции Эммануэль Макрон дал поручение изучить ситуацию в каждом избирательном округе страны и найти альянсы для борьбы с партией "Национальное объединение", неофициальным лидером которой является Марин Ле Пен. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Макрон попросил своей команде изучить каждый округ, чтобы найти альянсы, в том числе с кандидатами от партии "Непокоренная Франция", чтобы заблокировать "Национальное объединение", – указано в сообщении.

Предполагается, что 1 июля Макрон будет проводить стратегическую встречу в Елисейском дворце, где обсудит тему выборов.

Ранее пресс-секретарь французской Соцпартии Пьер Жуве заявил, что результаты первого тура парламентских выборов во Франции обернулись тяжелым поражением для Макрона. Партия крайне правых "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" набрала 29,1% голосов, а коалиция французского лидера – лишь 21,5% голосов.

Таким образом, коалиция занимает третье место на выборах. Партия Макрона теряет более 160 мест в Нацсобрании, состоящем из 577 депутатов, и может получить от 60 до 90 мест.

В начале июня партия французского президента заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив "Национальному объединению". После произошедшего Макрон распустил парламент и объявил о досрочных выборах.