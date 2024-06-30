Соцпартия Франции: итоги I тура парламентских выборов являются поражением Макрона

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Результаты первого тура парламентских выборов во Франции обернулись тяжелым поражение президента Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь французской Соцпартии, которая входит в коалицию левых партий, Пьер Жуве, передает РИА Новости.

МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент. Так, партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" набрала 29,1% голосов, коалиция Макрона – 21,5% голосов.

Таким образом, коалиция занимает третье место на выборах. Партия Макрона теряет более 160 мест в Нацсобрании, состоящем из 577 депутатов, и может получить от 60 до 90 мест, сообщил телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы (опрос граждан на выходе из избирательного участка после процедуры голосования. – Прим. ред.).

Пресс-секретарь французской Соцпартии отметил, что есть риск прихода к власти крайне правых сил. Однако, по его словам, еще ничего не решено.

"Это только первый тур. Теперь это ответственность президента республики и руководства президентского большинства – принять четкие решения", – прокомментировал Жуве.

В свою очередь, Макрон призвал к широкому демократическому и республиканскому объединению против правой партии "Национальное объединение" во втором туре парламентских выборов во Франции, передает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на письменное заявление президента.

Макрон дополнил, что высокая явка в первом туре парламентских выборов свидетельствует о важности текущего голосования для французов и желании прояснить политическую ситуацию в стране.

Во Франции 30 июня прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

В начале июня партия Макрона заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив "Национальному объединению", неофициальным лидером которого является Марин Ле Пен. После этого Макрон распустил парламент и объявил о досрочных выборах.