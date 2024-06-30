Sky news: авантюра Макрона с досрочными выборами потерпит фиаско

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

"Большая авантюра" президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами в парламент может оказаться для него провалом. Такое мнение выразил в своей статье европейский корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс.

Он отмечает, что согласно опросам общественного мнения, в ходе предстоящего голосования крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" окажется лидером, альянс левых, предположительно, займет второе место, а правоцентристская партия Макрона лишь третье. По мнению автора, еще месяц назад подобный сценарий казался бы немыслимым.

Журналист отмечает, что перед выборами в Европарламент становилось очевидно, что блок Макрона уступит, и французский президент сразу же объявил о роспуске парламента страны и назначил досрочные выборы.

"Его логика заключалась в том, что нация <…> каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности. И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся", – считает Парсонс.

Партия Макрона в начале июня заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив "Национальному объединению", неофициальным лидером которого является Марин Ле Пен. После этого Макрон распустил парламент и объявил о досрочных выборах. Ожидается, что первый тур досрочных выборов пройдет 30 июня, а второй – 7 июля.

