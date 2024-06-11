Песков счел преждевременным рассуждать о возможности отставки Макрона

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел преждевременным рассуждать о возможности отставки французского лидера Эммануэля Макрона. В беседе с журналистами он призвал дождаться результатов президентских выборов в стране. Об этом пишет RT.

"Мы видим определенные тенденции. Да, партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов, чем правый альянс. Стремительно партия Макрона теряет свои позиции", – добавил он.

По мнению Пескова, это говорит о недовольстве французов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Франции якобы обсуждает с окружением возможность своей отставки. Журналисты отметили, что такой исход событий не является предпочтительным для Макрона, но отставка будет хорошим ходом в будущей кампании "для драматизации предстоящих выборов".

До этого французский лидер объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) и проведении досрочных парламентских выборов.

