Europe 1: Макрон может подать в отставку в случае победы правых на выборах

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Французский президент Эммануэль Макрон решил поднять среди его окружения вопрос о своей отставке с должности главы государства в случае победы правых на парламентских выборах. Об этом заявила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

"Отставка президента не является табу. Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока", – заявил один из приближенных Макрона.

При этом, по информации радиостанции, такой исход событий не является предпочтительным для французского лидера, но отставка будет хорошим ходом в будущей кампании "для драматизации предстоящих выборов".

Другая стратегия, к которой может прибегнуть президент, – это сосуществование с правым "Национальным объединением" в случае их победы на парламентских выборах, чтобы "не мешать провалу политики этой партии до 2027 года", когда в стране пройдут президентские выборы.

Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) и проведении досрочных парламентских выборов. Первый тур досрочных выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля. Таким образом, Макрон признал поражение президентской партии "Ренессанс" на выборах в Европарламент, где она набрала в два раза меньше голосов, чем оппозиционная правая партия "Национальное объединение", – 15,4% против 32% соответственно.

До этого стало известно, что Европейская народная партия, в которую входит действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в Европарламент. По предварительным итогам, фракция получит 189 мест в парламенте из 720. На втором месте находятся социалисты, которые получат 135 мандатов, на третьем – либералы – 80 мандатов.

