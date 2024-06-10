Фон дер Ляйен: новое большинство в ЕП будет проукраинским

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь", – приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

Она поздравила с победой свою Европейскую народную партию, а также выразила уверенность в своем назначении на должность главы ЕК на новый срок.

Ранее сообщалось, что Европейская народная партия победила на выборах в Европарламент. Согласно предварительным итогам, данная фракция получит 189 мест в парламенте из 720. На втором месте находятся социалисты, которые получат 135 мандатов, на третьем месте – либералы – 80 мандатов.

До этого СМИ писали, что Еврокомиссия собирается призвать мировое сообщество к началу переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз в июне этого года.