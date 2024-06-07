ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

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Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам – членам Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в состав сообщества. Об этом сообщила представитель ЕК Ана Пизонеро, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, пункт начала соответствующих переговоров включен в повестку встречи послов стран ЕС.

"Мы предоставили обновленную информацию странам-членам о том, что мы считаем, что Украина и Молдавия выполнили все условия. Теперь решение в руках стран – членов", – пояснила Пизонеро.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале проверки украинского законодательства на предмет соответствия европейскому. Также началось формирование переговорных рамок о членстве в ЕС.

В мае Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в Евросоюз. Уточняется, что суд дал положительный отзыв на проект закона, по которому после референдума планируется внести изменения в конституцию государства. В частности, там могут появиться положения о европейской интеграции.