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07 июня, 13:43

Политика

ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам – членам Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в состав сообщества. Об этом сообщила представитель ЕК Ана Пизонеро, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, пункт начала соответствующих переговоров включен в повестку встречи послов стран ЕС.

"Мы предоставили обновленную информацию странам-членам о том, что мы считаем, что Украина и Молдавия выполнили все условия. Теперь решение в руках стран – членов", – пояснила Пизонеро.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале проверки украинского законодательства на предмет соответствия европейскому. Также началось формирование переговорных рамок о членстве в ЕС.

В мае Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в Евросоюз. Уточняется, что суд дал положительный отзыв на проект закона, по которому после референдума планируется внести изменения в конституцию государства. В частности, там могут появиться положения о европейской интеграции.

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