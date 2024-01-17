17 января, 12:05Политика
Глава ЕК заявила о проверке законодательства Украины для переговоров о членстве
Фото: 123RF/mesutdogan
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале проверки украинского законодательства на предмет соответствия европейскому. Также началось формирование переговорных рамок о членстве в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.
Евросоюз, в свою очередь, должен следовать политическому решению, принятому на Евросовете, добавила она в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Ранее глава ЕК отмечала, что процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий.
Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что, если Украина получит членство в ЕС, это может привести к развалу международного объединения.
Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года
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