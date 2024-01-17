Глава ЕК заявила о проверке законодательства Украины для переговоров о членстве

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале проверки украинского законодательства на предмет соответствия европейскому. Также началось формирование переговорных рамок о членстве в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Евросоюз, в свою очередь, должен следовать политическому решению, принятому на Евросовете, добавила она в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Ранее глава ЕК отмечала, что процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что, если Украина получит членство в ЕС, это может привести к развалу международного объединения.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года