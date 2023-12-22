Песков заявил, что вступление Украины в ЕС подорвет всю систему Европы

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Если Украина получит членство в ЕС, это может привести к развалу международного объединения, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Принять в ЕС такую страну, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем, просто подорвет всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который просто не поднять, и ЕС развалится", – высказался он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поинтересовался, собирается ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими солдатами. Он призвал уточнить актуальные размеры и численность населения страны.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий.



Песков заявил, что конфликтов между Украиной и странами ЕС будет становиться все больше