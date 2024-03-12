ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Совету Евросоюза (ЕС) начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.

На пресс-конференции в Страсбурге он подчеркнул, что Совету ЕС также порекомендовали утвердить переговорные рамки, как только Босния и Герцеговина предпримет дальнейшие шаги по рекомендациям из доклада ЕК.

Шефчович добавил, что Еврокомиссия завершила подготовку переговорных рамок по членству Украины и Молдавии в ЕС и передаст их в Совет Евросоюза.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК объявит 12 марта о рекомендации Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в состав сообщества.

По ее словам, для вступления в союз нужен большой прогресс, но страна показывает, что она может соответствовать критериям членства, также к этому стремятся ее граждане.

До этого она сообщила о начале проверки украинского законодательства на предмет соответствия европейскому. Также началось формирование переговорных рамок о членстве в ЕС.

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