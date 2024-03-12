ЕК объявит о рекомендации совету ЕС начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной

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Еврокомиссия (ЕК) объявит 12 марта о рекомендации Совету Евросоюза (ЕС) начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в состав сообщества. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии в Европарламенте в Страсбурге, трансляцию вела пресс-служба ЕК.

По ее словам, для вступления в союз нужен большой прогресс. Однако страна, продолжила фон дер Ляйен, показывает, что она может соответствовать критериям членства, также к этому стремятся ее граждане.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что республика активно обсуждает идею вступления в ЕС. Он считает, что у армян есть европейские устремления. Страна проходит через прогресс, однако никто не знает, какое будет завершение, подчеркнул министр.

Также Мирзоян напомнил, что у Армении есть новые возможности для сотрудничества с Францией и США, налажен стратегический диалог с Вашингтоном, в рамках которого рассматриваются различные направления.