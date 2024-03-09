Армения обсуждает идею вступления в ЕС – МИД

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Армения активно обсуждает идею вступления в Евросоюз, сообщил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью турецкому СМИ, на которое ссылается РИА Новости.

По словам армянского министра, учитывая все вызовы, с которыми приходится сталкиваться Еревану за последние 3–4 года, в Армении активно обсуждаются новые возможности.

"Не открою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в ЕС. У народа Армении есть европейские устремления. Мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет завершение этого процесса, которое никто не может предсказать", – сказал Мирзоян.

Он напомнил, что у Армении есть новые возможности для сотрудничества с Францией и США, налажен стратегический диалог с Вашингтоном, в рамках которого рассматриваются новые направления. То же самое касается ЕС.

Глава МИД напомнил, что у Еревана есть соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом, однако республика вглядывается за рамки этого соглашения.

"Мы обсуждаем либерализацию визового режима, какие-то новые механизмы, которые можно использовать в наших отношениях, впервые в истории Европейский союз был вовлечен в обеспечение безопасности нашего региона. Вы знаете, что в Армении находится миссия наблюдателей ЕС, которая контролирует границу между Арменией и Азербайджаном", – добавил министр.

Ранее спикер парламента Ален Симонян заявил, что Армения – демократическое государство, ей нужно задумываться над возможностью стать кандидатом в члены Евросоюза. При этом Симонян подчеркнул, что не стоит спешить и делать резкие шаги. Он не хочет, чтобы вышло, будто Ереван делает односторонний шаг.

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