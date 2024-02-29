29 февраля, 15:09Политика
В Армении предложили задуматься над возможностью стать кандидатом в члены ЕС
Фото: 123RF/mariusz_prusaczyk
Армения – демократическое государство, ей нужно задумываться над возможностью стать кандидатом в члены Евросоюза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера парламента Алена Симоняна.
"По нашим показателям, у нас более высокий уровень демократии, чем у некоторых членов ЕС", – заявил он.
Однако Симонян подчеркнул, что не стоит спешить и делать резкие шаги. Он не хочет, чтобы вышло, будто Ереван делает односторонний шаг.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что при посредничестве Евросоюза была разработана дорожная карта по нормализации взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном.
Кроме того, высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе говорил, что Евросоюз может расширить свою наблюдательную миссию в Армении в ответ на угрозу со стороны Азербайджана.
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