ЕС может расширить миссию в Армении в ответ на угрозу со стороны Азербайджана

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Европейские союз может расширить свою наблюдательную миссию в Армении в ответ на угрозу со стороны Азербайджана. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

"Мы ясно сказали президенту (Азербайджана Ильхаму. – Прим. ред.) Алиеву, что мы обеспокоены любой попыткой подрыва суверенитета и территориальной целостности Армении. Это (атака на Армению. – Прим. ред.) было очень серьезно. Наша миссия была бы усилена. Это то, что мы говорим Баку", – ответил представитель ЕС на вопрос, есть ли у Евросоюза опасения, что из-за его слабой реакции на вооруженные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе Баку может скоро атаковать Армению.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Позднее азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщил, что тема карабахского конфликта закрыта окончательно.

На этой неделе армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова подписать договор о мире с Азербайджаном до конца года. Также Пашинян сказал, что при посредничестве Евросоюза была разработана дорожная карта по нормализации взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном

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