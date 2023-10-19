19 октября, 18:33Политика
Пашинян заявил, что ЕС помог создать план нормализации отношений Еревана и Баку
Фото: 123RF/predatorhunt
При посредничестве Евросоюза была разработана дорожная карта по нормализации взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана, при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", – цитирует его ТАСС.
По словам Пашиняна, создание карты также было отмечено в заявлении четырех сторон, которое подписали в Гранаде.
До этого Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года. По его словам, государствам нужен не только мир, но и открытые границы. Договор, уточнил он, будет предусматривать разблокировку региональных коммуникаций, а также обеспечение безопасного проезда грузов и пассажиров.
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