Пашинян заявил, что ЕС помог создать план нормализации отношений Еревана и Баку

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При посредничестве Евросоюза была разработана дорожная карта по нормализации взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана, при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", – цитирует его ТАСС.

По словам Пашиняна, создание карты также было отмечено в заявлении четырех сторон, которое подписали в Гранаде.

До этого Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года. По его словам, государствам нужен не только мир, но и открытые границы. Договор, уточнил он, будет предусматривать разблокировку региональных коммуникаций, а также обеспечение безопасного проезда грузов и пассажиров.



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