В Армении заявили, что переговоры с Азербайджаном должны проходить на западных площадках

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Переговоры между Ереваном и Баку должны проходить на западных площадках, как это было раньше, считает глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян.

"Для нас очень важно продолжить уже сформировавшиеся переговорные форматы. Вы знаете, что в Вашингтоне сформировался формат встреч министров иностранных дел, а также формат переговоров лидеров стран при посредничестве Евросоюза. Это добавляет легитимности переговорам", – приводит ТАСС его слова.

Ранее Азербайджан отправил Армении пять основных принципов, которые лежат в основе проекта мирного договора между странами.

В свою очередь, спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал, что Баку принимает шаги для установления мира на Южном Кавказе и заключения мирного соглашения. С его слов, основные принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы.

4 января помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией был достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако все еще остаются некоторые нерешенные вопросы.



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