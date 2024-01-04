В Азербайджане заявили о прогрессе в работе над текстом мирного договора с Арменией

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Между Азербайджаном и Арменией был достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако все еще есть некоторые нерешенные вопросы. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

"Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор и мы не должны упустить эту возможность", – сказал он.

Как отметил помощник главы государства, страны могут вести прямой диалог. По словам Гаджиева, на сегодняшний день серьезные препятствия для заключения соглашения отсутствуют.

"Мы переживаем самые спокойные дни в отношениях между нашими двумя странами за последние 30 лет. Не было даже мелких инцидентов, когда обе армии вернулись в казармы", – указал он.

Вместе с тем Гаджиев добавил, что пока рано обсуждать конкретные даты заключения договора.

Ранее Азербайджан отправил Армении пять основных принципов, которые лежат в основе проекта мирного договора между странами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России важно, чтобы Армения и Азербайджан как можно скорее заключили мирное соглашение. Он также отметил, что РФ готова помочь им закончить работу над мирным договором.

В свою очередь, спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал, что Баку принимает шаги для установления мира на Южном Кавказе и заключения мирного соглашения. С его слов, основные принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы.

Политик уточнил, что на данный момент остались некоторые вопросы, которые Армения и Азербайджан смогут решить путем переговоров.

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