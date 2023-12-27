Кремль отметил политическую волю Армении и Азербайджана к заключению мира

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Москва видит политическую волю Баку и Еревана к заключению мирного соглашения и поддерживает этот шаг. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что РФ считает заключение подобного договора полезным как для двух стран, так и для стабильности мира во всем регионе. Помимо этого, Песков назвал встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 26 декабря "кратким контактом на ногах".

"Переговоров вчера они не проводили, но всегда подобные мероприятия, и неформальный саммит СНГ в том числе, представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах", – считает пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков подчеркнул, что в Кремле видят движение Еревана и Баку в сторону финализации мирного договора. Москва надеется, что он будет заключен как можно раньше, но "не в ущерб качеству".

России важно, чтобы Армения и Азербайджан как можно скорее заключили мирное соглашение, сказал ранее пресс-секретарь главы РФ. Он также отметил, что РФ готова помочь им закончить работу над мирным договором.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Почти 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению