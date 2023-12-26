Песков указал на готовность Алиева и Пашиняна к выходу на единый мирный договор

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян констатируют готовность к выходу на единый мирный договор. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет", – ответил он на вопрос, не рискованно ли приглашать лидеров Армении и Азербайджана в Санкт-Петербург на неформальный саммит стран СНГ.

Отмечается, что на встрече, помимо Армении и Азербайджана, собрались лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана и Таджикистана.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал, что Баку принимает шаги для установления мира на Южном Кавказе и заключения мирного соглашения. С его слов, основные принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы.

Политик уточнил, что на данный момент остались некоторые вопросы, которые, добавил он, Армения и Азербайджан смогут решить путем переговоров.

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