Президент Азербайджана заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном

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Азербайджан не хочет вести войну с Арменией, но в отношениях двух стран должны присутствовать гарантии. Об этом сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности в Баку", передает РИА Новости.

Также он добавил, что Баку встретился лицом к лицу с некоторыми мировыми проблемами. Так, по его словам, есть недопонимание с несколькими странами, которые являлись для Азербайджана партнерами. При этом Алиев уточнил, что всем государствам обозначается позиция азербайджанских властей и отмечается важность использования международного права ко всему сообществу.

"Азербайджан решил все вопросы, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Осуществление полного контроля над своей территорией является суверенным правом Азербайджана", – заключил президент страны.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что он готовится к новым боевым действиям против Армении. Так, он указал на подозрения по поводу того, что на официальном уровне в Азербайджане Армению стали называть Западным Азербайджаном.



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