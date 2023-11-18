Шаги Азербайджана выглядят как подготовка к новым военным действиям – Пашинян

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Некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что он готовится к новым боевым действиям против Армении, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

"Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. Этому учат в школах и университетах. Нам кажется, что ведется подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении", – сказал Пашинян.

По его словам, это одно из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки. Он подчеркнул, что Ереван и Баку согласовали основные принципы мира, при этом страны все еще говорят "на разных дипломатических языках и не могут понять друг друга".

Пашинян подчеркнул, что армянской стороне не понятен подход Азербайджана, который последовательно не возвращает десятки пленных, хотя Ереван давно предлагает решить этот вопрос по принципу "все на всех".

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич усомнился в том, что Азербайджан вторгнется в Армению в ближайшее время. При этом он не исключил, что Баку сделает это в горизонте 2024 года. По его мнению, ключевым вопросом остается коридор в Нахичевань, который для Азербайджана имеет важное стратегическое значение.

Клинцевич подчеркнул, что ситуация зависит от дальнейшего поведения Армении, особенно с точки зрения ее членства в ОДКБ. По его словам, если Ереван решит выйти из ОДКБ и продолжит выполнять условия Запада, то для Азербайджана и Турции это может создать условия для реализации своих интересов, включая контроль над Сюникской областью.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.



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