В Армении считают реальным подписание соглашения о мире с Баку в ближайшее время

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Подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время очень реалистично, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на министерской встрече развивающихся стран.

По его мнению, это будет возможно, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран принципы.

Ранее сообщалось, что Баку и Ереван выпустили совместное заявление, в котором говорится об обмене задержанными военнослужащими. В документе указано, что страны готовы прикладывать усилия, чтобы нормализовать отношения. Решение об освобождении задержанных военных основано на принципах гуманизма и является жестом доброй воли, подчеркивается в заявлении.

Также глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян заявил, что Ереван считает возможным подписание мирного договора с Баку в ближайшее время. По его словам, документ должен быть в таком виде, в каком Армения сочтет возможным его подписать и на который Азербайджан даст свое согласие.

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