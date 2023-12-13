Ереван заявил, что площадка РФ для переговоров с Баку может быть неэффективной

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Площадка РФ может быть неэффективной для переговоров между Ереваном и Баку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргиса Ханданяна.

Он объяснил, что это связано с фактом нарушения пунктов заявления от 9 ноября 2020 года лидеров трех стран по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

По мнению Ханданяна, Россия была гарантом этого заявления, но "основные принципиальные вопросы этого заявления, связанные с безопасностью армян Нагорного Карабаха, Лачинским коридором не были реализованы".

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения считала и считает Россию дружественной страной. По его словам, Ереван сделает все возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Днем позже Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года

Почти 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению