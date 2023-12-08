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Армения считает возможным подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время, сообщил глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, совместное заявление аппаратов армянского премьер-министра Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева создает позитивный фон для этого.

При этом он подчеркнул, что документ должен быть в таком виде, в каком Армения сочтет возможным его подписать и на который Азербайджан даст свое согласие.

"Необходимо отметить, что принятие этого заявления может иметь положительный эффект, поскольку в тексте заявления присутствует как минимум позитивная лексика, которая может способствовать более плавному ходу дальнейших переговоров", – сказал законодатель.

Ранее Баку и Ереван подтвердили желание достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в совместном заявлении администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении.

Из документа следует, что страны разделяют мнение об исторической возможности для достижения долгожданного мира в регионе. Из совместного заявления стран также следовало, что они договорились об обмене задержанными военнослужащими. Решение об освобождении военных основано на принципах гуманизма и является жестом доброй воли. Азербайджан отпустит 32 человека, а Армения – двух военнослужащих.



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