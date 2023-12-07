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07 декабря, 21:17

Политика

Баку и Ереван подтвердили желание достичь мира в вопросе территориальной целостности

Фото: 123RF/vladimirzotov

Баку и Ереван подтвердили желание достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении.

Из документа следует, что страны разделяют мнение об исторической возможности для достижения долгожданного мира в регионе.

"Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности", – говорится в заявлении.

Из совместного заявления стран также следовало, что они договорились об обмене задержанными военнослужащими. Решение об освобождении военных основано на принципах гуманизма и является жестом доброй воли. Азербайджан отпустит 32 человека, а Армения – двух военнослужащих.

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