Армения и Азербайджан договорились об обмене задержанными военнослужащими

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Баку и Ереван выпустили совместное заявление, в котором говорится об обмене задержанными военнослужащими. Так, азербайджанская сторона освобождает 32 человека. Об этом пишет РИА Новости.

"В результате переговоров между администрацией президента Азербайджанской Республики и аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами", – отмечается в документе.

Также стороны готовы продолжать прикладывать усилия для нормализации взаимоотношений. Решение об освобождении военных основано на принципах гуманизма и является жестом доброй воли, подчеркивается в заявлении.

В свою очередь, Армения намерена отпустить двух военнослужащих.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что он готовится к новым боевым действиям против Армении. Так, он указал на подозрения по поводу того, что на официальном уровне в Азербайджане Армению стали называть Западным Азербайджаном.

При этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку не хочет вести войну с Ереваном, но в отношениях двух стран должны присутствовать гарантии.



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