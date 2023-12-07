07 декабря, 20:31Политика
Армения и Азербайджан договорились об обмене задержанными военнослужащими
Фото: 123RF/grynold
Баку и Ереван выпустили совместное заявление, в котором говорится об обмене задержанными военнослужащими. Так, азербайджанская сторона освобождает 32 человека. Об этом пишет РИА Новости.
"В результате переговоров между администрацией президента Азербайджанской Республики и аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами", – отмечается в документе.
Также стороны готовы продолжать прикладывать усилия для нормализации взаимоотношений. Решение об освобождении военных основано на принципах гуманизма и является жестом доброй воли, подчеркивается в заявлении.
В свою очередь, Армения намерена отпустить двух военнослужащих.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что он готовится к новым боевым действиям против Армении. Так, он указал на подозрения по поводу того, что на официальном уровне в Азербайджане Армению стали называть Западным Азербайджаном.
При этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку не хочет вести войну с Ереваном, но в отношениях двух стран должны присутствовать гарантии.
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