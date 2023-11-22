22 ноября, 12:31Политика
Алиев заявил об отсутствии препятствий для заключения мира с Ереваном
Фото: kremlin.ru
В настоящее время отсутствуют препятствия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает РИА Новости.
Он заявил, что Азербайджан готов вести диалог с Арменией, подписать мирный договор и поспособствовать нормализации отношений между государствами.
Ранее Азербайджан подтвердил готовность вести переговоры с Арменией и ждет ответа Еревана на свои последние мирные предложения. Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов отметил возможности любого формата переговоров.
19 сентября азербайджанское министерство обороны объявило о старте локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении ведения боевых действий.
Спустя восемь дней, 28 сентября, Нагорно-Карабахская Республика заявила, что прекратит свое существование с 1 января следующего года.
Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года
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