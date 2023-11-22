Алиев заявил об отсутствии препятствий для заключения мира с Ереваном

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В настоящее время отсутствуют препятствия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

Он заявил, что Азербайджан готов вести диалог с Арменией, подписать мирный договор и поспособствовать нормализации отношений между государствами.

Ранее Азербайджан подтвердил готовность вести переговоры с Арменией и ждет ответа Еревана на свои последние мирные предложения. Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов отметил возможности любого формата переговоров.

19 сентября азербайджанское министерство обороны объявило о старте локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении ведения боевых действий.

Спустя восемь дней, 28 сентября, Нагорно-Карабахская Республика заявила, что прекратит свое существование с 1 января следующего года.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года